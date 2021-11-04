НБА. «Торонто» принимает «Бруклин», «Голден Стэйт» встречается с «Хьюстоном» и другие матчи

В воскресенье, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона пройдут восемь матчей.

примет на своей арене в Канаде Дюрэнта и Хардена. Лидирующий на Западе Стефа Карри встретится с .

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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