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    НБА. «Торонто» принимает «Бруклин», «Голден Стэйт» встречается с «Хьюстоном» и другие матчи

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    В воскресенье, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут восемь матчей.

    «Торонто» примет на своей арене в Канаде «Бруклин» Дюрэнта и Хардена. Лидирующий на Западе «Голден Стэйт» Стефа Карри встретится с «Хьюстоном».

    Регулярный чемпионат

    Торонто – Бруклин 86:99 (4 четверть)
    Дата проведения
    7 ноября, 23.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча
    Торонто
    Ванвлит (18 + 6 передач), Трент (12), Ануноби (11), Сиакам (10), Барнс (8 + 7 подборов) – старт; Ачиува (13 + 8 подборов), Бэнтон (5), Михайлюк (5), Буше (4).
    Бруклин
    Дюрэнт (29 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Гриффин (14 + 9 подборов), Харден (13 + 8 передач), Браун (12), Харрис (11) – старт; Миллс (13), Бембри (5), Олдридж (2), Картер (0), Миллсэп (0).

    Вашингтон – Милуоки
    Дата проведения
    8 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Индиана
    Дата проведения
    8 ноября, 02.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Кливленд
    Дата проведения
    8 ноября, 02.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Орландо – Юта
    Дата проведения
    8 ноября, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Сан-Антонио
    Дата проведения
    8 ноября, 03.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Хьюстон
    Дата проведения
    8 ноября, 04.30, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Шарлотт
    Дата проведения
    8 ноября, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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