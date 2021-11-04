НБА. «Торонто» принимает «Бруклин», «Голден Стэйт» встречается с «Хьюстоном» и другие матчи

В воскресенье, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут восемь матчей.
«Торонто» примет на своей арене в Канаде «Бруклин» Дюрэнта и Хардена. Лидирующий на Западе «Голден Стэйт» Стефа Карри встретится с «Хьюстоном».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 ноября, 23.30, «Scotiabank Arena»
- Торонто
- Ванвлит (18 + 6 передач), Трент (12), Ануноби (11), Сиакам (10), Барнс (8 + 7 подборов) – старт; Ачиува (13 + 8 подборов), Бэнтон (5), Михайлюк (5), Буше (4).
- Дата проведения
- 8 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 8 ноября, 02.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 8 ноября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 8 ноября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 8 ноября, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 8 ноября, 04.30, «Chase Center»
- Дата проведения
- 8 ноября, 05.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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