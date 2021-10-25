Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Чикаго» примет «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» – «Мемфис» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Даллас Детройт Голден Стэйт Хьюстон Мемфис Нью-Йорк Филадельфия Сан-Антонио НБА Вашингтон Юта Баскетбол

    В четверг, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся шесть матчей.

    «Чикаго» примет на своей арене «Нью-Йорк». «Голден Стэйт» Карри встретится дома с «Мемфисом» Морэнта.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Атланта
    Дата проведения
    29 октября, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Детройт
    Дата проведения
    29 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Чикаго – Нью-Йорк
    Дата проведения
    29 октября, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Юта
    Дата проведения
    29 октября, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Сан-Антонио
    Дата проведения
    29 октября, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Мемфис
    Дата проведения
    29 октября, 05.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Фильмы Леброна, стартапы Дюрэнта и каннабидиол от Томпсона – кто в НБА зарабатывает больше всех за пределами площадки?

    Энтони Дэвис недооценен. В него не верят, хотя всего год назад он выиграл титул и доминировал в плей-офф

    Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы

     

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные