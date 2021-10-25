НБА. «Чикаго» примет «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» – «Мемфис» и другие матчи

В четверг, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся шесть матчей.
«Чикаго» примет на своей арене «Нью-Йорк». «Голден Стэйт» Карри встретится дома с «Мемфисом» Морэнта.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 05.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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