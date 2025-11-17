Дирк Новицки о Николе Йокиче: «При том, что у него нет выдающегося атлетизма, приходится признать: возможно, он лучший игрок мира»

Дирк Новицки: Йокич невероятен, возможно, лучший игрок мира.

Легенда «Далласа» Дирк Новицки поделился своим мнением о сербском центровом «Денвера » Николе Йокиче , подчеркнув уникальные качества и баскетбольный интеллект игрока.

«Он невероятен. При том, что у него нет выдающегося атлетизма, приходится признать: возможно, он лучший игрок мира. Уровень мастерства просто фантастический. Как он читает игру, его баскетбольный интеллект – это что-то невероятное. А еще он такой крупный и доминирующий по сравнению с маленькими игроками.

Со мной всегда можно было справляться игроками ниже ростом, мне было тяжело бороться с ними и продавливать в посте. Но Йокича нельзя закрывать маленькими игроками – это невозможно.

Еще он великолепен в подборах. А играя с большими игроками, он выводит их на нужные позиции: может играть против них в посте, вовлекать их в пик-н-ролл. У него теперь есть трехочковый бросок. Но больше всего меня поражает, как он читает игру, а его передачи на совершенно другом уровне. Я всегда был фанатом его баскетбола, того, как он играет», – сказал Новицки.

Никола Йокич оформил 7-й трипл-дабл за сезон (27+12+11) в матче с «Миннесотой»