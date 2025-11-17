«Спасибо всем за поддержку, я вернусь еще сильнее». Никола Топич впервые прокомментировал свое состояние после того, как ему поставили диагноз рак яичек
Никола Топич впервые прокомментировал свое состояние после диагноза рака яичек.
20-летний сербский разыгрывающий «Оклахомы» Никола Топич впервые обратился к болельщикам после того, как ему поставили диагноз рак яичек.
«Спасибо всем за поддержку, я вернусь еще сильнее», – написал Топич в своих соцсетях.
В начале октября ему была проведена операция на яичках, после которой и было выявлено заболевание. По информации клуба, врачи крайне оптимистичны в отношении его долгосрочных перспектив, хотя точные сроки возвращения на площадку пока неизвестны.
opimakh.ilya
Источник: BasketNews
