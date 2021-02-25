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Sports.ru NBA

    НБА. «Бруклин» – «Вашингтон», «Клипперс» сыграют с «Портлендом» и другие матчи

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    В понедельник, 25 октября, в рамках регулярного чемпионата 75-го сезона НБА состоятся девять матчей.

    Стартовавший с двух поражений в трех встречах «Бруклин» примет «Вашингтон», который имеет результат 2-0.

    «Клипперс» Пола Джорджа попытаются одержать первую победу в сезоне в игре с «Портлендом» Дэмиана Лилларда.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Милуоки
    Дата проведения
    26 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Бостон
    Дата проведения
    26 октября, 02.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Торонто – Чикаго
    Дата проведения
    26 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Майами – Орландо
    Дата проведения
    26 октября, 02.30, «FTX Arena»
    Онлайн матча

    Бруклин – Вашингтон
    Дата проведения
    26 октября, 02.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Атланта – Детройт
    Дата проведения
    26 октября, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Миннесота – Новый Орлеан
    Дата проведения
    26 октября, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Кливленд
    Дата проведения
    26 октября, 04.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Клипперс – Портленд
    Дата проведения
    26 октября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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