НБА. «Бруклин» – «Вашингтон», «Клипперс» сыграют с «Портлендом» и другие матчи

В понедельник, 25 октября, в рамках регулярного чемпионата 75-го сезона НБА состоятся девять матчей.
Стартовавший с двух поражений в трех встречах «Бруклин» примет «Вашингтон», который имеет результат 2-0.
«Клипперс» Пола Джорджа попытаются одержать первую победу в сезоне в игре с «Портлендом» Дэмиана Лилларда.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 26 октября, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 26 октября, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 26 октября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
У НБА снова проблемы с Китаем: на местном ТВ запретили трансляции игр «Бостона» после того, как Энес Кантер разнес Си Цзиньпина