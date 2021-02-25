НБА. «Бруклин» – «Вашингтон», «Клипперс» сыграют с «Портлендом» и другие матчи

В понедельник, 25 октября, в рамках регулярного чемпионата 75-го сезона НБА состоятся девять матчей.

Стартовавший с двух поражений в трех встречах примет , который имеет результат 2-0.

Пола Джорджа попытаются одержать первую победу в сезоне в игре с Дэмиана Лилларда.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

У НБА снова проблемы с Китаем: на местном ТВ запретили трансляции игр «Бостона» после того, как Энес Кантер разнес Си Цзиньпина