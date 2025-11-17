Форвард «Вашингтона» Кишон Джордж: «После матча с «Бруклином» у нас была встреча только для игроков, чтобы откровенно все обсудить»

Игроки «Вашингтона» провели внутреннее обсуждение после 11-го поражения подряд.

После домашнего поражения «Вашингтон» от «Бруклина » (106:129), которое стало для команды одиннадцатым подряд, 21-летний форвард «Уизардс» Кишон Джордж рассказал о внутренней встрече игроков.

«После слов тренера у нас была встреча только для игроков – чтобы все обсудить откровенно, сказать то, что нужно, и на следующий день вернуться с правильным настроем», – поделился Джордж.

В этом сезоне «Вашингтон » одержал всего одну победу при 12 поражениях. Следующий матч команда проведет 20 ноября в гостях против «Миннесоты».