Форвард «Вашингтона» Кишон Джордж: «После матча с «Бруклином» у нас была встреча только для игроков, чтобы откровенно все обсудить»
Игроки «Вашингтона» провели внутреннее обсуждение после 11-го поражения подряд.
После домашнего поражения «Вашингтон» от «Бруклина» (106:129), которое стало для команды одиннадцатым подряд, 21-летний форвард «Уизардс» Кишон Джордж рассказал о внутренней встрече игроков.
«После слов тренера у нас была встреча только для игроков – чтобы все обсудить откровенно, сказать то, что нужно, и на следующий день вернуться с правильным настроем», – поделился Джордж.
В этом сезоне «Вашингтон» одержал всего одну победу при 12 поражениях. Следующий матч команда проведет 20 ноября в гостях против «Миннесоты».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Вашингтона»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости