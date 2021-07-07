НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Финикс» в 6-м матче финальной серии

Во вторник, 20 июля, состоится шестой матч финальной серии НБА-2021 между «Милуоки» и (3-2).

«Бакс» попытаются на своей площадке завершить финальную серию и завоевать второй чемпионский титул в истории клуба.

НБА

Финал (до четырех побед)

Шестой матч

«Милуоки» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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