НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Финикс» в 6-м матче финальной серии

Во вторник, 20 июля, состоится шестой матч финальной серии НБА-2021 между «Милуоки» и «Финиксом» (3-2).
«Бакс» попытаются на своей площадке завершить финальную серию и завоевать второй чемпионский титул в истории клуба.
НБА
Финал (до четырех побед)
Шестой матч
- Дата проведения
- 21 июля, 04.00, «Fiserv Forum»
«Милуоки» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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