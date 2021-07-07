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    НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Финикс» в 6-м матче финальной серии

    Теги результаты Милуоки Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    Во вторник, 20 июля, состоится шестой матч финальной серии НБА-2021 между «Милуоки» и «Финиксом» (3-2).

    «Бакс» попытаются на своей площадке завершить финальную серию и завоевать второй чемпионский титул в истории клуба.

    НБА

    Плей-офф

    Финал (до четырех побед)

    Шестой матч

    Милуоки – Финикс
    Дата проведения
    21 июля, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    «Милуоки» ведет в серии – 3-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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