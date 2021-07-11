НБА. Плей-офф. «Милуоки» разгромил «Финикс» в 3-м матче и сократил отставание в финальной серии (1-2)

В воскресенье, 11 июля, состоялся третий матч финала НБА сезона-2020/21.
«Милуоки» Янниса Адетокумбо, уступавший 0-2 в серии до 4 побед, дома встретился с «Финиксом» Криса Пола и Девина Букера.
Победа со счетом 120:100 позволила «Бакс» продолжить борьбу за титул (ни одна команда в истории НБА не отыгрывалась с 0-3 в серии).
НБА
Плей-офф
Финал (до четырех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 12 июля, 03.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Я. Адетокумбо (41 + 13 подборов + 6 передач), Холидэй (21 + 9 передач), Миддлтон (18 + 7 подборов + 6 передач), Б. Лопес (11), Такер (7) – старт; Портис (11 + 8 подборов), Коннотон (8), Нвора (3), Форбс (0), Тиг (0), Меррилл (0), Т. Адетокумбо (0).
«Финикс» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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