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    НБА. Плей-офф. «Милуоки» разгромил «Финикс» в 3-м матче и сократил отставание в финальной серии (1-2)

    Теги результаты Милуоки Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В воскресенье, 11 июля, состоялся третий матч финала НБА сезона-2020/21.

    «Милуоки» Янниса Адетокумбо, уступавший 0-2 в серии до 4 побед, дома встретился с «Финиксом» Криса Пола и Девина Букера.

    Победа со счетом 120:100 позволила «Бакс» продолжить борьбу за титул (ни одна команда в истории НБА не отыгрывалась с 0-3 в серии).

    НБА

    Плей-офф

    Финал (до четырех побед)

    Третий матч

    Милуоки – Финикс 120:100 (25:28, 35:17, 38:31, 22:24)
    Дата проведения
    12 июля, 03.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча
    Милуоки
    Я. Адетокумбо (41 + 13 подборов + 6 передач), Холидэй (21 + 9 передач), Миддлтон (18 + 7 подборов + 6 передач), Б. Лопес (11), Такер (7) – старт; Портис (11 + 8 подборов), Коннотон (8), Нвора (3), Форбс (0), Тиг (0), Меррилл (0), Т. Адетокумбо (0).
    Финикс
    Пол (19 + 9 передач), Краудер (18), Эйтон (18 + 9 подборов), Букер (10), Бриджес (4) – старт; К. Джонсон (14), Пэйн (7), Камински (6), Александер (2), Крэйг (2), Надер (0).

    «Финикс» ведет в серии – 2-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Девин Букер заслужил нынешний финал. Он всегда верил в «Финикс» и никогда не был «мусорным скорером»

    Наши играли в квалификации Олимпиады так, как привыкли. В клубах за результат отвечают легионеры

    Яннис тащил из ямы провалившихся одноклубников, побил рекорд Леброна и Кобе, но этого мало: «Финикс» уже ведет 2-0

    Этот финал НБА удивителен: за титул бьются не самые сильные, а самые здоровые команды. Наслаждайтесь непредсказуемостью

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