НБА. Плей-офф. «Милуоки» разгромил «Финикс» в 3-м матче и сократил отставание в финальной серии (1-2)

В воскресенье, 11 июля, состоялся третий матч финала НБА сезона-2020/21.

«Милуоки» Янниса Адетокумбо, уступавший 0-2 в серии до 4 побед, дома встретился с «Финиксом» Криса Пола и Девина Букера.

Победа со счетом 120:100 позволила «Бакс» продолжить борьбу за титул (ни одна команда в истории НБА не отыгрывалась с 0-3 в серии).

НБА

Плей-офф

Финал (до четырех побед)

Третий матч

«Финикс» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Девин Букер заслужил нынешний финал. Он всегда верил в «Финикс» и никогда не был «мусорным скорером»

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Яннис тащил из ямы провалившихся одноклубников, побил рекорд Леброна и Кобе, но этого мало: «Финикс» уже ведет 2-0

Этот финал НБА удивителен: за титул бьются не самые сильные, а самые здоровые команды. Наслаждайтесь непредсказуемостью