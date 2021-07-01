НБА. Плей-офф. «Финикс» примет «Милуоки» во 2-м матче финальной серии

В четверг, 8 июля, в Финиксе пройдет второй матч финальной серии плей-офф НБА 2021 года.

«Бакс» Янниса Адетокумбо попытаются обыграть на выезде «Санз» Криса Пола и Девина Букера и сравнять счет в серии.

В первом матче «Финикс» одержал уверенную победу со счетом 118:105.

НБА

Финал (до 4 побед)

Второй матч

«Финикс» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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