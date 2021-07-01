НБА. Плей-офф. «Финикс» примет «Милуоки» во 2-м матче финальной серии

В четверг, 8 июля, в Финиксе пройдет второй матч финальной серии плей-офф НБА 2021 года.
«Бакс» Янниса Адетокумбо попытаются обыграть на выезде «Санз» Криса Пола и Девина Букера и сравнять счет в серии.
В первом матче «Финикс» одержал уверенную победу со счетом 118:105.
НБА
Финал (до 4 побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 9 июля, 04.00, «Phoenix Suns Arena»
«Финикс» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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