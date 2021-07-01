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    НБА. Плей-офф. «Финикс» примет «Милуоки» во 2-м матче финальной серии

    Теги результаты Милуоки Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В четверг, 8 июля, в Финиксе пройдет второй матч финальной серии плей-офф НБА 2021 года.

    «Бакс» Янниса Адетокумбо попытаются обыграть на выезде «Санз» Криса Пола и Девина Букера и сравнять счет в серии.

    В первом матче «Финикс» одержал уверенную победу со счетом 118:105.

    НБА

    Плей-офф

    Финал (до 4 побед)

    Второй матч

    Финикс – Милуоки
    Дата проведения
    9 июля, 04.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    «Финикс» ведет в серии – 1-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Девин Букер заслужил нынешний финал. Он всегда верил в «Финикс» и никогда не был «мусорным скорером»

    Крис Пол подал заявку на MVP финала НБА. «Финикс» не заметил возвращения Янниса и разобрался с «Милуоки»

    Этот финал НБА удивителен: за титул бьются не самые сильные, а самые здоровые команды. Наслаждайтесь непредсказуемостью

    Не стоит ныть из-за финала НБА. «Финикс» и «Милуоки» выжили в убийственном сезоне и заслужили участвовать в главной серии года

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