НБА. Плей-офф. «Финикс» примет «Милуоки» в 1-м матче финальной серии

Во вторник, 6 июля, начнется финальная серия плей-офф НБА 2021 года.

Победитель Западной конференции «Финикс» в 1-м матче примет на своей площадке «Милуоки», который стал лучшей командой Востока.

НБА

Финал (до 4 побед)

Первый матч

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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