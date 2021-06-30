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    НБА. Плей-офф. «Финикс» примет «Милуоки» в 1-м матче финальной серии

    Теги результаты Милуоки Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    Во вторник, 6 июля, начнется финальная серия плей-офф НБА 2021 года.

    Победитель Западной конференции «Финикс» в 1-м матче примет на своей площадке «Милуоки», который стал лучшей командой Востока.

    НБА

    Плей-офф

    Финал (до 4 побед)

    Первый матч

    Финикс – Милуоки
    Дата проведения
    7 июля, 04.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 0-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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