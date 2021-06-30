НБА. Плей-офф. «Финикс» примет «Милуоки» в 1-м матче финальной серии

Во вторник, 6 июля, начнется финальная серия плей-офф НБА 2021 года.
Победитель Западной конференции «Финикс» в 1-м матче примет на своей площадке «Милуоки», который стал лучшей командой Востока.
НБА
Финал (до 4 побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 7 июля, 04.00, «Phoenix Suns Arena»
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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