НБА. Плей-офф. «Атланта» примет «Милуоки» в 6-м матче финала Восточной конференции

В субботу, 3 июля, состоится шестой матч финальной серии Восточной конференции НБА.

«Атланта» Трэя Янга на своей площадке попытается сравнять счет с «Милуоки», в составе которого отсутствует Яннис Адетокумбо (2-3).

НБА

Финал Восточной конференции (до 4 побед)

Шестой матч

«Милуоки» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Пучеглазый парень смог заменить Янниса. «Милуоки» в одном шаге от финала НБА

Этот плей-офф НБА – битва за выживание: следом за Янгом травмировался Яннис. Но «Атланта» была лучше и вела в счете еще до кошмарной травмы

Трэй Янг опять танцевал в первой четверти, но затем получил травму и проиграл. «Атланте» не удалось отомстить «Милуоки» за унижение в прошлом матче