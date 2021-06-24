НБА. Плей-офф. «Атланта» примет «Милуоки» в 6-м матче финала Восточной конференции

В субботу, 3 июля, состоится шестой матч финальной серии Восточной конференции НБА.
«Атланта» Трэя Янга на своей площадке попытается сравнять счет с «Милуоки», в составе которого отсутствует Яннис Адетокумбо (2-3).
НБА
Финал Восточной конференции (до 4 побед)
Шестой матч
- Дата проведения
- 4 июля, 03.30, «State Farm Arena»
«Милуоки» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Пучеглазый парень смог заменить Янниса. «Милуоки» в одном шаге от финала НБА
Этот плей-офф НБА – битва за выживание: следом за Янгом травмировался Яннис. Но «Атланта» была лучше и вела в счете еще до кошмарной травмы
Трэй Янг опять танцевал в первой четверти, но затем получил травму и проиграл. «Атланте» не удалось отомстить «Милуоки» за унижение в прошлом матче