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    НБА. Плей-офф. «Атланта» примет «Милуоки» в 6-м матче финала Восточной конференции

    Теги результаты Атланта Милуоки НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В субботу, 3 июля, состоится шестой матч финальной серии Восточной конференции НБА.

    «Атланта» Трэя Янга на своей площадке попытается сравнять счет с «Милуоки», в составе которого отсутствует Яннис Адетокумбо (2-3).

    НБА

    Плей-офф

    Финал Восточной конференции (до 4 побед)

    Шестой матч

    Атланта – Милуоки
    Дата проведения
    4 июля, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    «Милуоки» ведет в серии – 3-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Пучеглазый парень смог заменить Янниса. «Милуоки» в одном шаге от финала НБА

    Этот плей-офф НБА – битва за выживание: следом за Янгом травмировался Яннис. Но «Атланта» была лучше и вела в счете еще до кошмарной травмы

    Трэй Янг опять танцевал в первой четверти, но затем получил травму и проиграл. «Атланте» не удалось отомстить «Милуоки» за унижение в прошлом матче

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