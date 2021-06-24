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    НБА. Плей-офф. «Атланта» примет «Милуоки» в 4-м матче финала Восточной конференции

    Теги результаты Атланта Милуоки НБА НБА плей-офф Баскетбол

    Во вторник, 29 июня, пройдет четвертый матч финальной серии Восточной конференции НБА.

    «Атланта» Трэя Янга на своей площадке попытается сравнять счет в серии с «Милуоки» Янниса Адетокумбо (1-2).

    НБА

    Плей-офф

    Финал Восточной конференции (до 4 побед)

    Четвертый матч

    Атланта – Милуоки
    Дата проведения
    30 июня, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    «Милуоки» ведет в серии – 2-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Трэй Янг опять танцевал в первой четверти, но затем получил травму и проиграл. «Атланте» не удалось отомстить «Милуоки» за унижение в прошлом матче

    Трэй Янг вновь танцевал «шимми» на площадке. Но в этот раз Яннис и компания разозлились и катком прошлись по «Атланте»

    Держите его пятеро! Трэй Янг исполнил продвинутого Айверсона в гостях у «Милуоки»

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