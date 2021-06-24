НБА. Плей-офф. «Атланта» примет «Милуоки» в 4-м матче финала Восточной конференции

Во вторник, 29 июня, пройдет четвертый матч финальной серии Восточной конференции НБА.

Трэя Янга на своей площадке попытается сравнять счет в серии с «Милуоки» Янниса Адетокумбо (1-2).

Финал Восточной конференции (до 4 побед)

Четвертый матч

«Милуоки» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Трэй Янг опять танцевал в первой четверти, но затем получил травму и проиграл. «Атланте» не удалось отомстить «Милуоки» за унижение в прошлом матче

Трэй Янг вновь танцевал «шимми» на площадке. Но в этот раз Яннис и компания разозлились и катком прошлись по «Атланте»

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