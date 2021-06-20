НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Милуоки» примет «Атланту» во 2-м матче

В пятницу, 25 июня, в Милуоки состоится второй матч финальной серии Восточной конференции НБА между «Бакс» и «Хоукс» (0-1).

В первой встрече «Атланта» Трэя Янга нанесла «Милуоки» Янниса Адетокумбо поражение со счетом 116:113.

НБА

Финал Восточной конференции

Второй матч

В серии впереди – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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