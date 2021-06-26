НБА. Плей-офф. «Атланта» примет «Милуоки» в 3-м матче финала Восточной конференции

В воскресенье, 27 июня, состоится третий матч финальной серии Восточной конференции НБА.

Трэя Янга встретится на своей площадке с «Милуоки» Янниса Адетокумбо. После двух игр счет в серии равный – 1-1.

НБА

Финал Восточной конференции (до 4 побед)

Третий матч

В серии ничья – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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