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    НБА. Плей-офф. «Атланта» примет «Милуоки» в 3-м матче финала Восточной конференции

    Теги результаты Атланта Милуоки НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В воскресенье, 27 июня, состоится третий матч финальной серии Восточной конференции НБА.

    «Атланта» Трэя Янга встретится на своей площадке с «Милуоки» Янниса Адетокумбо. После двух игр счет в серии равный – 1-1.

    НБА

    Плей-офф

    Финал Восточной конференции (до 4 побед)

    Третий матч

    Атланта – Милуоки
    Дата проведения
    28 июня, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    В серии ничья – 1-1.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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