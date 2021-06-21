НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. «Клипперс» примут «Финикс» в 4-м матче

В субботу, 26 июня, в Лос-Анджелесе пройдет четвертый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Клипперс» и «Финиксом» (1-2).

Финал Западной конференции (до четырех побед)

Четвертый матч

«Финикс» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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