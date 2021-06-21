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    НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. «Клипперс» примут «Финикс» в 4-м матче

    Теги результаты Клипперс Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В субботу, 26 июня, в Лос-Анджелесе пройдет четвертый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Клипперс» и «Финиксом» (1-2).

     

    НБА

    Плей-офф

    Финал Западной конференции (до четырех побед)

    Четвертый матч

    Клипперс – Финикс
    Дата проведения
    27 июня, 04.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    «Финикс» ведет в серии – 2-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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