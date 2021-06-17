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    НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. «Финикс» против «Клипперс»

    Теги результаты Клипперс Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    Во вторник, 22 июня, в Финиксе пройдет второй матч финала Западной конференции между «Санз» и «Клипперс» (1-0).

    В первой встрече 40 очков, 13 подборов и 11 передач Девина Букера помогли «Финиксу» победить со счетом 120:114.

    НБА

    Плей-офф

    Финал Западной конференции

    Второй матч

    Финикс – Клипперс
    Дата проведения
    23 июня, 04.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    «Финикс» ведет в серии – 1-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Кто выиграет финал Запада?

    Расслабьтесь, Девин Букер все же может привести команду к победе. Ученик Кобе распотрошил «Клипперс» и без Криса Пола

    Деандре Эйтон – самый важный игрок этого «Финикса». В 12 лет он играл не в баскетбол, а на тубе, в 16 – разрывал студенческую команду, а сейчас отправил домой MVP НБА

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