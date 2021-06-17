НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. «Финикс» против «Клипперс»

Во вторник, 22 июня, в Финиксе пройдет второй матч финала Западной конференции между «Санз» и «Клипперс» (1-0).

В первой встрече 40 очков, 13 подборов и 11 передач Девина Букера помогли победить со счетом 120:114.

НБА

Финал Западной конференции

Второй матч

«Финикс» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто выиграет финал Запада?

Расслабьтесь, Девин Букер все же может привести команду к победе. Ученик Кобе распотрошил «Клипперс» и без Криса Пола

Деандре Эйтон – самый важный игрок этого «Финикса». В 12 лет он играл не в баскетбол, а на тубе, в 16 – разрывал студенческую команду, а сейчас отправил домой MVP НБА