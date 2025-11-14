10

Скаут НБА о шансах «Тандер» на 70 побед: «Единственный вопрос в их желании»

В НБА не видят преград для «Оклахомы» в «регулярке».

В НБА считают, что действующие чемпионы «Тандер» способны на любой результат в рамках регулярного сезона.

Прошлый розыгрыш команда закончила с 68 победами, специалисты лиги высоко оценивают шансы на 70 побед в этом чемпионате.

«Единственный вопрос заключается в их желании», – задумался скаут с Востока.

«Глубины их состава может хватить, даже если они не особо захотят. Их вторая пятерка будет стартовой в большинстве клубов. Их третий состав в большинстве случаев войдет в основную ротацию», – рассудил другой скаут.

«Они могут взять и 80 побед», – заключил скаут с Запада.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
