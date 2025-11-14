3

Пейтон Уотсон сменил агентство и присоединился к Klutch Sports

Пейтон Уотсон готовится к межсезонью.

23-летний защитник Пейтон Уотсон не получил продление контракта в «Денвере» этим летом и выйдет на рынок ограниченно свободных агентов летом 2026 года.

Этот год должен стать ключевым в карьере игрока, главный тренер Дэвид Адельман подтверждал, что клуб ждет от него прогресса, который подкрепит его ожидания от следующего контракта.

На днях игрок сменил агентство. Ранее его интересы представлял Excel Sports. Теперь о подписании контракта сообщили в Klutch Sports Рича Пола.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети KLUTCH Sports Group
