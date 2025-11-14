«Финикс» отправил Хамана Малуача (10-й номер драфта-2025) и Рашира Флеминга (31-й) в G-лигу

«Санз» отправили своих новичков в лигу развития.

Новички «Финикса» центровой Хаман Малуач (10-й номер драфта-2025) и форвард Рашир Флеминг (31-й) продолжат подготовку к игре в НБА в фарм-команде.

19-летний Малуач успел отыграть 7 матчей, набирая 1,9 очка и 0,9 подбора за 5 минут в среднем.

21-летний Флеминг также выходил на площадку в 7 играх. На его счету 1,7 очка и 0,9 подбора за 5,1 минуты.

«Санз» позитивно оценивают перспективы молодых баскетболистов и следуют своему первоначальному плану на их счет.

«Финикс» выиграл 5 матчей подряд и сейчас идет на 7-м месте на Западе с результатом 8-5.