Центровой «Далласа» Дерек Лайвли вернется на площадку в матче с «Клипперс»

Дерек Лайвли завершил реабилитацию.

Центровой «Мэверикс» Дерек Лайвли должен выйти на матч с «Клипперс». Команды встретятся в рамках Кубка НБА.

Лайвли не играл с 26 октября из-за растяжения голеностопа. В этом сезоне он провел 3 матча, набирая 5,3 очка, 5 подборов, 3 передачи и 1,3 блок-шота за 16,9 минуты в среднем.