Центровой «Далласа» Дерек Лайвли вернется на площадку в матче с «Клипперс»
Дерек Лайвли завершил реабилитацию.
Центровой «Мэверикс» Дерек Лайвли должен выйти на матч с «Клипперс». Команды встретятся в рамках Кубка НБА.
Лайвли не играл с 26 октября из-за растяжения голеностопа. В этом сезоне он провел 3 матча, набирая 5,3 очка, 5 подборов, 3 передачи и 1,3 блок-шота за 16,9 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
