НБА. Плей-офф. «Финикс» примет «Лейкерс», «Бруклин» – «Бостон», «Денвер» – Портленд»

Во вторник, 1 июня, в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут три матча.
«Бруклин» на своей площадке может завершить серию с «Бостоном» (3-1).
«Денвер» попытается выйти вперед в противостоянии с «Портлендом» (2-2).
Действующие чемпионы «Лейкерс» встретятся в гостях с «Финиксом» (2-2).
Первый раунд (до четырех побед)
Пятые матчи
- Дата проведения
- 2 июня, 02.30, «Barclays Center»
«Бруклин» ведет в серии – 3-1.
- Дата проведения
- 2 июня, 04.00, «Ball Arena»
В серии ничья – 2-2.
- Дата проведения
- 2 июня, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
В серии ничья – 2-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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