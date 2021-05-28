Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. Плей-офф. «Финикс» примет «Лейкерс», «Бруклин» – «Бостон», «Денвер» – Портленд»

    Теги результаты Бостон Денвер Лейкерс Бруклин Финикс Портленд НБА НБА плей-офф Баскетбол

    Во вторник, 1 июня, в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут три матча.

    «Бруклин» на своей площадке может завершить серию с «Бостоном» (3-1).

    «Денвер» попытается выйти вперед в противостоянии с «Портлендом» (2-2).

    Действующие чемпионы «Лейкерс» встретятся в гостях с «Финиксом» (2-2).

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд (до четырех побед)

    Пятые матчи

    Бруклин – Бостон
    Дата проведения
    2 июня, 02.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    «Бруклин» ведет в серии – 3-1.

    Денвер – Портленд
    Дата проведения
    2 июня, 04.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    В серии ничья – 2-2.

    Финикс – Лейкерс
    Дата проведения
    2 июня, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    В серии ничья – 2-2.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    «Никто не даст фол за легкое касание, чертов ты педик». Джордана обвиняли в том, что он уничтожил карьеру первого номера драфта, но, похоже, это выдумали журналисты

    «Лейкерс» не смогли сдержать Криса Пола и проиграли. Дэвис травмировался по ходу матча (да, снова), а Леброну не хватило сил, чтобы затащить за двоих

    Их кидают, ломают и применяют в драках. Изучаем непростые отношения стульев и баскетболистов

    Опрос

    Будут ли в финале «Лейкерс» во главе с Леброном?
    3599 голосов
    Да
    2.80 Лейкерс
    Знаешь, кто пройдет в финал?
    ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
    Получить 1000₽
    Нет
    1.38 Финикс
    Знаешь, кто пройдет в финал?
    ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
    Получить 1000₽
    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья