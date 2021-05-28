НБА. Плей-офф. «Финикс» примет «Лейкерс», «Бруклин» – «Бостон», «Денвер» – Портленд»

Во вторник, 1 июня, в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут три матча.

«Бруклин» на своей площадке может завершить серию с (3-1).

попытается выйти вперед в противостоянии с (2-2).

Действующие чемпионы «Лейкерс» встретятся в гостях с «Финиксом» (2-2).

Первый раунд (до четырех побед)

Пятые матчи

ведет в серии – 3-1.

В серии ничья – 2-2.

В серии ничья – 2-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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