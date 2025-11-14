  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Чендлер Парсонс о переходе в «Мемфис» в 2016 году: «Покойся с миром, «Grit and Grind», после моего подписания»
Чендлер Парсонс о переходе в «Мемфис» в 2016 году: «Покойся с миром, «Grit and Grind», после моего подписания»

Чендлер Парсон посмеялся над эпизодом своей карьеры.

Демаркус Казинс вспомнил времена знаменитых «Grit and Grind» «Гриззлис» Зака Рэндолфа, Марка Газоля и Тони Аллена на подкасте Run It Back.

Его соведущий Чендлер Парсонс со смехом напомнил, что он тоже побывал в той команде, удивив коллег.

«Ты как-то не совсем подходил их идентичности», – посмеялся Казинс.

«Да, покойся с миром, «Grit and Grind», после моего подписания», – признал Парсонс.

Форвард провел 3 сезона в команде, отыграв всего 95 матчей в «регулярках», и набирал 7,2 очка, 2,6 подбора и 1,8 передачи за 19,6 минуты в среднем, получая около 23 миллионов в год.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
logoЧендлер Парсонс
logoМарк Газоль
logoЗак Рэндолф
logoДемаркус Казинс
logoМемфис
logoТони Аллен
logoНБА
