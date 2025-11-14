  • Спортс
Евролига. 21+10 Кабенгеле помогли «Дубаю» обыграть «Жальгирис», «Милан» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного сезона Евролиги.

«Дубай» из ОАЭ справился с литовским «Жальгирисом», итальянский «Милан» примет греческий «Олимпиакос».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 8-3, Црвена Звезда Сербия – 8-3, Жальгирис Литва – 7-3, Олимпиакос Греция – 7-3, Панатинаикос Греция – 7-4, Барселона Испания – 6-4, Фенербахче Турция – 6-5, Валенсия Испания – 6-5, Монако – 6-5, Бавария Германия – 5-5, Виртус Италия – 5-5, Милан Италия – 5-5, Реал Испания – 5-6, Париж Франция – 5-6, Дубай ОАЭ – 4-6, Партизан Сербия – 4-6, Анадолу Эфес Турция – 3-7, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-8, Баскония Испания – 3-8, Виллербан Франция – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

