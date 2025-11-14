Дэвион Митчелл: «Отсутствие Брансона сделает «Никс» даже более опасными, они лучше двигают мяч, не такие инертные»
Дэвион Митчелл прокомментировал встречу с «Никс» без их главной звезды.
«Майами» сыграет с «Нью-Йорком» в рамках кубка НБА. Разыгрывающий Джейлен Брансон получил травму на последних минутах предыдущего матча и не выйдет на площадку.
«Его отсутствие даже сделает их более опасными. Они лучше двигают мяч, не так инертны.
У них есть парни, которые действительно хорошо защищаются, вроде Майлза Макбрайда. Они, скорее всего, будут нацелены на подборы в нападении. Именно так они стараются действовать в последнее время (предыдущая встреча в сезоне – 115:107 в пользу «Хит»).
Так что нам нужно будет лучше подбирать и убегать в атаки», – заключил защитник «Майами» Дэвион Митчелл.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Heat Central
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости