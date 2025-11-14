Дэвион Митчелл: «Отсутствие Брансона сделает «Никс» даже более опасными, они лучше двигают мяч, не такие инертные»

Дэвион Митчелл прокомментировал встречу с «Никс» без их главной звезды.

«Майами» сыграет с «Нью-Йорком » в рамках кубка НБА . Разыгрывающий Джейлен Брансон получил травму на последних минутах предыдущего матча и не выйдет на площадку.

«Его отсутствие даже сделает их более опасными. Они лучше двигают мяч, не так инертны.

У них есть парни, которые действительно хорошо защищаются, вроде Майлза Макбрайда . Они, скорее всего, будут нацелены на подборы в нападении. Именно так они стараются действовать в последнее время (предыдущая встреча в сезоне – 115:107 в пользу «Хит»).

Так что нам нужно будет лучше подбирать и убегать в атаки», – заключил защитник «Майами » Дэвион Митчелл.

