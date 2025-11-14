  • Спортс
«Нам казалось, что он вообще не тренировался летом». Физическая форма и подход Энтони Дэвиса вызывали вопросы в «Лейкерс» перед обменом

«Лейкерс» не были довольны Энтони Дэвисом перед его обменом в «Даллас».

Центровой Энтони Дэвис, ставший ключевым элементом последнего чемпионского подхода «Лейкерс», был обменян в «Даллас» в прошлом сезоне в рамках сделки по Луке Дончичу. У «Мэверикс» были претензии к физической форме и дисциплине своего игрока. По информации Clutch Points, похожие проблемы были и у клуба из Лос-Анджелеса.

После титула Дэвис постоянно получал травмы колен, голеностопа и стоп, пропуская большое количество матчей. В клубе были недовольны его подходом к своему здоровью и физической форме. Летом Дэвис не контактировал с организацией и приезжал в лагерь с уровнем готовности «гораздо ниже среднего».

«Во время «предсезонки»-2024 были моменты, когда нам казалось, что он вообще не тренировался летом. Он приходил, разминался и затем сидел с тренерским персоналом или просто показывал активность.

Это не было похоже на его первоначальное отношение. После перехода он всегда выкладывался. Первым приходил в зал. Все изменилось с годами, его все устраивало. Было очевидно, что он не в форме, и его не волновало, что говорит руководство», – заявил источник издания в организации.

«Лейкерс» начали прощупывать почву по поводу теоретической возможности сделки по Дэвису перед переговорами с «Далласом» и получили предварительный сигнал об интересе со стороны «Бостона», который взял этот вариант на заметку. Всего в этих разговорах приняли участие 5 команд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
