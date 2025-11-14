Осо Игодаро завершил матч с показателем полезности «+52». Это повторение третьего лучшего результата в истории НБА

Игодаро показал выдающийся «плюс/минус», разделив третье место в истории лиги.

В матче против «Индианы» форвард «Финикса » Осо Игодаро отыграл 26 минут и отметился 17 очками, 7 подборами, 3 перехватами и 3 блок-шотами.

По итогам встречи в графе «плюс/минус» у Игодаро было значение «+52». Таким образом, форвард повторил третий лучший результат в истории лиги, который раньше показывали Санти Альдама (2021) и Джо Смит (2001).

На первых двух строчках в этом списке находятся Гэри Трент-младший («+54», 2021) и Люк Мба а Муте («+57», 2017).