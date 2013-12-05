НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» обыграла «Бостон», «Хьюстон» одержал победу над «Сан-Антонио» и другие результаты

Во вторник, 15 декабря, в НБА прошли три предсезонных матча. Команды готовятся к регулярному чемпионату-2020/21, который стартует 22 декабря.
«Филадельфия» обыграла «Бостон», «Хьюстон» дома одержал победу над «Сан-Антонио», «Сакраменто» в упорной борьбе взял верх над «Голден Стэйт».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 16 декабря, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Эмбиид (18), Харрис (16 + 9 подборов), Симмонс (10 + 6 передач), Сет Карри (7), Грин (3) – старт; Милтон (19), Макси (8), Коркмаз (8), Ховард (5), Скотт (5), Брэдли (3), Джо (2), Пуарье (2), Андерсон (2), Матиас (0), Тайбулл (0).
- Дата проведения
- 16 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Уолл (15), Харден (12), Гордон (11), Такер (8), Казинс (7 + 11 подборов) – старт; Маклемор (15), Тэйт (11 + 7 подборов), Кабокло (7 + 4 блок-шота), Грант (7), Нваба (6), Хауз (6 + 8 подборов), Клемонс (3), Джонс (2), Браун (2).
- Дата проведения
- 16 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Хилд (18), Фокс (17), Бэгли (9), Холмс (8 + 7 подборов + 6 потерь), Барнс (4) – старт; Гай (20), Уайтсайд (11 + 9 подборов + 4 блок-шота), Робинсон (5), Бьелица (5), Камински (5), Джеймс (4), Рэмзи (2), Вудард (2), Халибертон (2), Мету (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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