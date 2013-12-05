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    НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» обыграла «Бостон», «Хьюстон» одержал победу над «Сан-Антонио» и другие результаты

    Теги результаты предсезонные матчи Бостон Голден Стэйт Хьюстон Филадельфия Сакраменто Сан-Антонио НБА Баскетбол

    Во вторник, 15 декабря, в НБА прошли три предсезонных матча. Команды готовятся к регулярному чемпионату-2020/21, который стартует 22 декабря.

    «Филадельфия» обыграла «Бостон», «Хьюстон» дома одержал победу над «Сан-Антонио», «Сакраменто» в упорной борьбе взял верх над «Голден Стэйт».

    НБА

    Предсезонные матчи

    Филадельфия – Бостон 108:99 (29:19, 21:25, 32:28, 26:27)
    Дата проведения
    16 декабря, 03.30, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча
    Филадельфия
    Эмбиид (18), Харрис (16 + 9 подборов), Симмонс (10 + 6 передач), Сет Карри (7), Грин (3) – старт; Милтон (19), Макси (8), Коркмаз (8), Ховард (5), Скотт (5), Брэдли (3), Джо (2), Пуарье (2), Андерсон (2), Матиас (0), Тайбулл (0).
    Бостон
    Тейтум (10), Р. Уильямс (8), Грин (7), Браун (5 + 8 подборов), Смарт (4) – старт; Тиг (18), Притчард (16), Несмит (8), Уотерс (6), Г. Уильямс (5), Фалл (5), Оджелей (5), Эдвардс (2).

    Хьюстон – Сан-Антонио 112:98 (25:31, 31:24, 21:17, 35:26)
    Дата проведения
    16 декабря, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча
    Хьюстон
    Уолл (15), Харден (12), Гордон (11), Такер (8), Казинс (7 + 11 подборов) – старт; Маклемор (15), Тэйт (11 + 7 подборов), Кабокло (7 + 4 блок-шота), Грант (7), Нваба (6), Хауз (6 + 8 подборов), Клемонс (3), Джонс (2), Браун (2).
    Сан-Антонио
    Уокер (17), Мюррей (13 + 7 передач + 5 потерь), Олдридж (12), Гэй (11 + 8 подборов), Дерозан (7) – старт; Васселл (11), Миллс (9), Лайлс (7 + 9 подборов), Юбэнкс (4), Пелтль (4), Джонс (3), Рейнольдс (0).

    Сакраменто – Голден Стэйт 114:113 (25:27, 37:20, 26:34, 26:32)
    Дата проведения
    16 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча
    Сакраменто
    Хилд (18), Фокс (17), Бэгли (9), Холмс (8 + 7 подборов + 6 потерь), Барнс (4) – старт; Гай (20), Уайтсайд (11 + 9 подборов + 4 блок-шота), Робинсон (5), Бьелица (5), Камински (5), Джеймс (4), Рэмзи (2), Вудард (2), Халибертон (2), Мету (2).
    Голден Стэйт
    Карри (29), Уиггинс (12), Убре (12), Луни (4), Тоскано-Андерсон (0) – старт; Крисс (17 + 9 подборов), Уонамейкер (10), Ли (7), Бэйзмор (7), Пул (5), Уэссон (3), Малдер (3), Саттон (2), Мэннион (2), Тупан (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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