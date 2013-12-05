НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» обыграла «Бостон», «Хьюстон» одержал победу над «Сан-Антонио» и другие результаты

Во вторник, 15 декабря, в НБА прошли три предсезонных матча. Команды готовятся к регулярному чемпионату-2020/21, который стартует 22 декабря.

«Филадельфия» обыграла , дома одержал победу над , в упорной борьбе взял верх над .

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Лейкерс» еще сильнее, «Финикс» и «Портленд» – ваши новые любимчики, «Филадельфия» верит в остатки «процесса». Кто доминировал в межсезонье?

洛 Баскетбол на выживание. НБА предстоит сезон в эпоху пандемии

Подвели модные итоги года перед наступающим сезоном НБА. Лучшие баскетбольные кроссовки 2020!