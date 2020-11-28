НБА. Предсезонные матчи. «Детройт» примет «Нью-Йорк», «Лейкерс» против «Клипперс» и другие встречи

В пятницу ночью, 11 декабря, пройдут первые предсезонные встречи клубов НБА. Команды готовятся к регулярному чемпионату-20/21, который стартует 22 декабря.

В первых двух матчах дня встретятся и , сыграет с . Чуть позже в Лос-Анджелесе «Лейкерс» будут противостоять .

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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