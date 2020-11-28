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    НБА. Предсезонные матчи. «Детройт» примет «Нью-Йорк», «Лейкерс» против «Клипперс» и другие встречи

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    В пятницу ночью, 11 декабря, пройдут первые предсезонные встречи клубов НБА. Команды готовятся к регулярному чемпионату-20/21, который стартует 22 декабря.

    В первых двух матчах дня встретятся «Атланта» и «Орландо», «Детройт» сыграет с «Нью-Йорком». Чуть позже в Лос-Анджелесе «Лейкерс» будут противостоять «Клипперс».

    НБА

    Предсезонные матчи

    Атланта – Орландо
    Дата проведения
    12 декабря, 03.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Детройт – Нью-Йорк
    Дата проведения
    12 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Чикаго – Хьюстон
    Дата проведения
    12 декабря, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Клипперс
    Дата проведения
    12 декабря, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Сакраменто
    Дата проведения
    12 декабря, 06.30, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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