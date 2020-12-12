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    НБА. Предсезонные матчи. 26 очков Зайона помогли «Новому Орлеану» победить «Майами», «Милуоки» проиграл «Далласу» и другие результаты

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    В понедельник, 14 декабря, в НБА прошли шесть предсезонных матчей. Команды готовятся к регулярному чемпионату-2020/21, который стартует 22 декабря.

    26 очков Зайона Уильямсона помогли «Новому Орлеану» победить «Майами». «Милуоки» снова проиграл «Далласу».

    НБА

    Предсезонные матчи

    Кливленд – Индиана 116:106 (32:35, 23:20, 26:24, 35:27)
    Дата проведения
    15 декабря, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча
    Кливленд
    Гарлэнд (17 + 6 потерь), Драммонд (17 + 11 подборов), Окоро (15), Дотсон (10), Нэнс (3) – старт; Экзам (23), Уэйд (8 + 7 подборов), Уиндлер (7), Рэндолф (6), Болден (6), Стивенс (4), Муни (0), Макер (0).
    Индиана
    Сабонис (18 + 9 подборов), А. Холидэй (16), Дж. Холидэй (13), Брогдон (11), Оладипо (9) – старт; Самнер (11), Макконнелл (8 + 6 передач), Сэмпсон (5), Лекью (5), Стэнли (5), Мартин (5), Макдермотт (0).

    Шарлотт – Торонто 109:112 (30:22, 30:35, 27:28, 22:27)
    Дата проведения
    15 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча
    Шарлотт
    Розир (15), Хэйворд (14 + 6 передач), Грэм (13 + 6 передач), Зеллер (10), Вашингтон (9) – старт; Макдэниэлс (15), Болл (12), Коди Мартин (6), Бийомбо (5), Ричардс (4), Калеб Мартин (2), Бриджес (2), Монк (2), Кэри (0), Снид (0), Дарлинг (0).
    Торонто
    Ванвлит (23), Сиакам (12), Пауэлл (9), Ануноби (4), Бэйнс (4) – старт; Флинн (17 + 5 потерь), Дэвис (14), Бембри (9), Лень (4), Элленсон (4), Бриссетт (3), Ватанабе (3), Томас (2), Джонсон (2), Джонсон (1), Буше (1 + 8 подборов), Харрис (0), Уотсон (0).

    Майами – Новый Орлеан 92:114 (30:32, 23:28, 19:25, 20:29)
    Дата проведения
    15 декабря, 03.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча
    Майами
    Хирро (17 + 6 передач), Робинсон (14), Нанн (11), Адебайо (9 + 8 передач), Харклесс (5) – старт; Струс (11 + 8 подборов), Ленард (8), Ачиува (8), Брэдли (6), Окпала (3), Tyree (0), Джонсон (0).
    Новый Орлеан
    Уильямсон (26 + 11 подборов), Ингрэм (22 + 6 передач), Болл (12 + 6 передач), Харт (11), Адамс (7 + 8 подборов) – старт; Александер-Уокер (14), Мелли (8), Хэйс (6), Льюис (5), Торнвелл (3).

    Милуоки – Даллас 112:128 (28:32, 41:27, 24:36, 19:33)
    Дата проведения
    15 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча
    Милуоки
    Я. Адетокумбо (24 + 14 подборов), Миддлтон (13), Холидэй (11 + 6 передач), Б. Лопес (11), Дивинченцо (3) – старт; Портис (12), Форбс (11), Нвора (7), Огастин (6 + 6 передач), Крэйг (5), Уилсон (3), Коннотон (3), Меррилл (3), Адамс (0), Т. Адетокумбо (0).
    Даллас
    Дончич (27 + 8 подборов), Ричардсон (23 + 7 подборов), Хардуэй (17), Финни-Смит (6 + 11 подборов), Пауэлл (5) – старт; Брансон (11), Грин (10), Клебер (9), Берк (8), Коули-Стайн (8), Марьянович (2), Терри (2), Джонсон (0), Хинтон (0), Бей (0).

    Миннесота – Мемфис 104:123 (22:36, 28:28, 22:32, 32:27)
    Дата проведения
    15 декабря, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча
    Миннесота
    Расселл (19), Таунс (14 + 9 подборов), Бизли (6), Лэйман (6), Окоги (3) – старт; Холлис-Джефферсон (17), Калвер (13), Эдвардс (12 + 5 потерь), Эрнангомес (8), Рубио (4), Вандербилт (1), Науэлл (1), Макдэниэлс (0), Дэвис (0).
    Мемфис
    Валанчюнас (22), Брукс (21), Морэнт (17 + 7 подборов + 7 передач), Андерсон (16 + 8 подборов), Мелтон (11) – старт; Аллен (13), Бэйн (10), Кейвер (4), Джонс (4), Дженг (3), Кончар (2 + 7 подборов), Трипп (0), Макдермотт (0).

    Юта – Финикс 111:92 (19:15, 30:33, 38:22, 24:22)
    Дата проведения
    15 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча
    Юта
    Богданович (18), Конли (16), Митчелл (15), Гобер (11 + 20 подборов), Инглс (5 + 7 потерь) – старт; Кларксон (12), Они (8), Хьюз (8), Фэйворс (6), Форрест (5), Ньянг (3), Уильямс-Госс (2), Азубуйке (2), Брэнтли (0), Тулсон (0), Морган (0).
    Финикс
    Букер (27), Бриджес (15), Смит (8 + 7 подборов), Пол (5 + 6 передач), Эйтон (4 + 9 подборов) – старт; Гэллоуэй (14), Мотли (7), Джонс (4), Александер (4), Картер (2), Мур (2), Надер (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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