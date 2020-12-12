НБА. Предсезонные матчи. 26 очков Зайона помогли «Новому Орлеану» победить «Майами», «Милуоки» проиграл «Далласу» и другие результаты

В понедельник, 14 декабря, в НБА прошли шесть предсезонных матчей. Команды готовятся к регулярному чемпионату-2020/21, который стартует 22 декабря.
26 очков Зайона Уильямсона помогли «Новому Орлеану» победить «Майами». «Милуоки» снова проиграл «Далласу».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 15 декабря, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
- Гарлэнд (17 + 6 потерь), Драммонд (17 + 11 подборов), Окоро (15), Дотсон (10), Нэнс (3) – старт; Экзам (23), Уэйд (8 + 7 подборов), Уиндлер (7), Рэндолф (6), Болден (6), Стивенс (4), Муни (0), Макер (0).
- Индиана
- Сабонис (18 + 9 подборов), А. Холидэй (16), Дж. Холидэй (13), Брогдон (11), Оладипо (9) – старт; Самнер (11), Макконнелл (8 + 6 передач), Сэмпсон (5), Лекью (5), Стэнли (5), Мартин (5), Макдермотт (0).
- Дата проведения
- 15 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
- Розир (15), Хэйворд (14 + 6 передач), Грэм (13 + 6 передач), Зеллер (10), Вашингтон (9) – старт; Макдэниэлс (15), Болл (12), Коди Мартин (6), Бийомбо (5), Ричардс (4), Калеб Мартин (2), Бриджес (2), Монк (2), Кэри (0), Снид (0), Дарлинг (0).
- Дата проведения
- 15 декабря, 03.00, «American Airlines Arena»
- Майами
- Хирро (17 + 6 передач), Робинсон (14), Нанн (11), Адебайо (9 + 8 передач), Харклесс (5) – старт; Струс (11 + 8 подборов), Ленард (8), Ачиува (8), Брэдли (6), Окпала (3), Tyree (0), Джонсон (0).
- Дата проведения
- 15 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Я. Адетокумбо (24 + 14 подборов), Миддлтон (13), Холидэй (11 + 6 передач), Б. Лопес (11), Дивинченцо (3) – старт; Портис (12), Форбс (11), Нвора (7), Огастин (6 + 6 передач), Крэйг (5), Уилсон (3), Коннотон (3), Меррилл (3), Адамс (0), Т. Адетокумбо (0).
- Даллас
- Дончич (27 + 8 подборов), Ричардсон (23 + 7 подборов), Хардуэй (17), Финни-Смит (6 + 11 подборов), Пауэлл (5) – старт; Брансон (11), Грин (10), Клебер (9), Берк (8), Коули-Стайн (8), Марьянович (2), Терри (2), Джонсон (0), Хинтон (0), Бей (0).
- Дата проведения
- 15 декабря, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Расселл (19), Таунс (14 + 9 подборов), Бизли (6), Лэйман (6), Окоги (3) – старт; Холлис-Джефферсон (17), Калвер (13), Эдвардс (12 + 5 потерь), Эрнангомес (8), Рубио (4), Вандербилт (1), Науэлл (1), Макдэниэлс (0), Дэвис (0).
- Дата проведения
- 15 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Богданович (18), Конли (16), Митчелл (15), Гобер (11 + 20 подборов), Инглс (5 + 7 потерь) – старт; Кларксон (12), Они (8), Хьюз (8), Фэйворс (6), Форрест (5), Ньянг (3), Уильямс-Госс (2), Азубуйке (2), Брэнтли (0), Тулсон (0), Морган (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Лейкерс» еще сильнее, «Финикс» и «Портленд» – ваши новые любимчики, «Филадельфия» верит в остатки «процесса». Кто доминировал в межсезонье?
洛 Баскетбол на выживание. НБА предстоит сезон в эпоху пандемии
Подвели модные итоги года перед наступающим сезоном НБА. Лучшие баскетбольные кроссовки 2020!