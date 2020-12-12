НБА. Предсезонные матчи. 25 очков Янниса не помогли «Милуоки» во встрече с «Далласом», «Голден Стэйт» обыграл «Денвер» и другие результаты

Сегодня в НБА прошли семь предсезонных матчей. Команды готовятся к регулярному чемпионату-20/21, который стартует 22 декабря.
25 очков Янниса Адетокумбо не помогли «Милуоки» в матче с «Далласом» (102:112). «Голден Стэйт» выиграл у «Денвера» (107:105).
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 13 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
- Осман (23), Окоро (18), Гарлэнд (14 + 5 потерь), Лав (6), Драммонд (2) – старт; Дотсон (12), Макер (10 + 10 подборов), Уиндлер (8 + 8 подборов), Экзам (7 + 5 потерь), Нэнс (7 + 10 подборов), Уэйд (0), Болден (0), Деллаведова (0).
- Индиана
- Брогдон (16), Сабонис (16 + 13 подборов + 5 потерь), Тернер (14), Оладипо (6), А. Холидэй (3 + 5 потерь) – старт; Макдермотт (13), Дж. Холидэй (12), Мартин (11), Стэнли (5), Самнер (5), Макконнелл (3 + 9 передач), Hammonds (0), Сэмпсон (0).
- Дата проведения
- 13 декабря, 03.00, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Гэй (15), Олдридж (14), Дерозан (12 + 7 передач), Пелтль (6 + 10 подборов + 4 блок-шота), Мюррей (5 + 7 подборов) – старт; Миллс (24), Васселл (12), Рейнольдс (6), Уокер (5), Бэйтс-Диоп (3), Шаманич (2), Лайлс (2), Юбэнкс (1), Джонс (1).
- Дата проведения
- 13 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
- Хэйворд (11), Розир (9), Грэм (8), Вашингтон (8), Зеллер (7) – старт; Бриджес (12), Бийомбо (11), Макдэниэлс (9), Калеб Мартин (7), Sneed (6), Кэри (3), Риллер (3), Коди Мартин (3), Ричардс (3), Болл (0 + 10 подборов), Дарлинг (0).
- Дата проведения
- 13 декабря, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Расселл (14), Таунс (13 + 8 подборов), Бизли (12), Лэйман (10), Окоги (2) – старт; Науэлл (22), Рубио (9), Эрнангомес (8), Эдвардс (5), Калвер (3), Дэвис (3), Вандербилт (2), Кук (2), Murkey (0), Макдэниэлс (0), Холлис-Джефферсон (0), Хэгенс (0).
- Дата проведения
- 13 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Я. Адетокумбо (25 + 10 подборов), Миддлтон (18), Дивинченцо (7), Б. Лопес (5), Холидэй (4) – старт; Портис (14 + 13 подборов), Уилсон (14), Нвора (3), Огастин (3), Меррилл (3), Форбс (2), Адамс (2), Т. Адетокумбо (2), Диаките (0), Коннотон (0), Крэйг (0).
- Дата проведения
- 13 декабря, 04.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
- Убре (10), Карри (10), Уиггинс (8), Паскалл (8 + 7 подборов), Луни (8) – старт; Бэйзмор (13), Ли (12), Пул (10), Малдер (10), Уонамейкер (8), Смаилагич (4), Крисс (3), Wesson (2), Тоскано-Андерсон (1), Sutton (0), Тупан (0), Мэннион (0).
- Дата проведения
- 13 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Митчелл (12), Богданович (11), Ньянг (10), Гобер (6 + 8 подборов), Инглс (0 + 7 передач) – старт; Кларксон (19), Уильямс-Госс (15), Морган (11 + 7 подборов), Хьюз (9), Фэйворс (8), Форрест (6), Азубуйке (6), Брэнтли (3), Они (3), Toolson (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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