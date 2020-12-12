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    НБА. Предсезонные матчи. 25 очков Янниса не помогли «Милуоки» во встрече с «Далласом», «Голден Стэйт» обыграл «Денвер» и другие результаты

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    Сегодня в НБА прошли семь предсезонных матчей. Команды готовятся к регулярному чемпионату-20/21, который стартует 22 декабря.

    25 очков Янниса Адетокумбо не помогли «Милуоки» в матче с «Далласом» (102:112). «Голден Стэйт» выиграл у «Денвера» (107:105).

    НБА

    Предсезонные матчи

    Кливленд – Индиана 107:104 (20:22, 29:23, 16:28, 42:31)
    Дата проведения
    13 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча
    Кливленд
    Осман (23), Окоро (18), Гарлэнд (14 + 5 потерь), Лав (6), Драммонд (2) – старт; Дотсон (12), Макер (10 + 10 подборов), Уиндлер (8 + 8 подборов), Экзам (7 + 5 потерь), Нэнс (7 + 10 подборов), Уэйд (0), Болден (0), Деллаведова (0).
    Индиана
    Брогдон (16), Сабонис (16 + 13 подборов + 5 потерь), Тернер (14), Оладипо (6), А. Холидэй (3 + 5 потерь) – старт; Макдермотт (13), Дж. Холидэй (12), Мартин (11), Стэнли (5), Самнер (5), Макконнелл (3 + 9 передач), Hammonds (0), Сэмпсон (0).

    Сан-Антонио – Оклахома-Сити 108:121 (32:33, 26:40, 32:25, 18:23)
    Дата проведения
    13 декабря, 03.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча
    Сан-Антонио
    Гэй (15), Олдридж (14), Дерозан (12 + 7 передач), Пелтль (6 + 10 подборов + 4 блок-шота), Мюррей (5 + 7 подборов) – старт; Миллс (24), Васселл (12), Рейнольдс (6), Уокер (5), Бэйтс-Диоп (3), Шаманич (2), Лайлс (2), Юбэнкс (1), Джонс (1).
    Оклахома-Сити
    Мускала (18), Диалло (14 + 10 подборов), Гилджес-Александер (12), Хилл (11), Роби (7 + 11 подборов + 5 потерь) – старт; Маледон (20), Покушевски (14 + 8 подборов), Джексон (14 + 5 потерь), Лиф (8), Уильямс (3), Скофилд (0), Браун (0).

    Шарлотт – Торонто 100:111 (32:23, 19:35, 25:29, 24:24)
    Дата проведения
    13 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча
    Шарлотт
    Хэйворд (11), Розир (9), Грэм (8), Вашингтон (8), Зеллер (7) – старт; Бриджес (12), Бийомбо (11), Макдэниэлс (9), Калеб Мартин (7), Sneed (6), Кэри (3), Риллер (3), Коди Мартин (3), Ричардс (3), Болл (0 + 10 подборов), Дарлинг (0).
    Торонто
    Ануноби (11), Ванвлит (9 + 5 перехватов), Сиакам (9), Бэйнс (5), Пауэлл (3) – старт; Томас (16), Дэвис (13), Буше (9), Флинн (9), Элленсон (5), Уотсон (5), Ватанабе (5), Лень (3), Харрис (3), Джонсон (2), Бембри (2), Джонсон (2).

    Миннесота – Мемфис 105:107 (27:34, 27:26, 23:29, 28:18)
    Дата проведения
    13 декабря, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча
    Миннесота
    Расселл (14), Таунс (13 + 8 подборов), Бизли (12), Лэйман (10), Окоги (2) – старт; Науэлл (22), Рубио (9), Эрнангомес (8), Эдвардс (5), Калвер (3), Дэвис (3), Вандербилт (2), Кук (2), Murkey (0), Макдэниэлс (0), Холлис-Джефферсон (0), Хэгенс (0).
    Мемфис
    Морэнт (20 + 11 передач), Валанчюнас (13 + 9 подборов), Андерсон (12 + 4 блок-шота), Брукс (4), Аллен (3) – старт; Бэйн (12), Мелтон (11), Дженг (8), Кончар (8 + 7 подборов), Tripp (6), Джонс (6), Тиллман (3), Caver (1), Макдермотт (0).

    Милуоки – Даллас 102:112 (21:19, 38:34, 15:38, 28:21)
    Дата проведения
    13 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча
    Милуоки
    Я. Адетокумбо (25 + 10 подборов), Миддлтон (18), Дивинченцо (7), Б. Лопес (5), Холидэй (4) – старт; Портис (14 + 13 подборов), Уилсон (14), Нвора (3), Огастин (3), Меррилл (3), Форбс (2), Адамс (2), Т. Адетокумбо (2), Диаките (0), Коннотон (0), Крэйг (0).
    Даллас
    Дончич (13), Ричардсон (9), Хардуэй (6), Пауэлл (5), Финни-Смит (3) – старт; Клебер (13 + 7 подборов), Брансон (10), Марьянович (9), Берк (9), Хинтон (8 + 8 подборов), Терри (5), Грин (4), Бей (4), Коули-Стайн (4), Patterson (3), Джонсон (3), Gillespie (2), Айванду (2).

    Голден Стэйт – Денвер 107:105 (31:23, 30:27, 23:27, 23:28)
    Дата проведения
    13 декабря, 04.30, «Chase Center»
    Онлайн матча
    Голден Стэйт
    Убре (10), Карри (10), Уиггинс (8), Паскалл (8 + 7 подборов), Луни (8) – старт; Бэйзмор (13), Ли (12), Пул (10), Малдер (10), Уонамейкер (8), Смаилагич (4), Крисс (3), Wesson (2), Тоскано-Андерсон (1), Sutton (0), Тупан (0), Мэннион (0).
    Денвер
    Йокич (26 + 10 подборов), Харрис (11), Миллсэп (8), Портер (7 + 7 подборов), Мюррэй (4 + 8 подборов) – старт; Моррис (10), Хартенштайн (9), Кампаццо (8), Ннаджи (7), Дозьер (7), Хэмптон (4), Чанчар (2), Грин (2), Бол (0).

    Юта – Финикс 119:105 (33:26, 29:25, 25:32, 32:22)
    Дата проведения
    13 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча
    Юта
    Митчелл (12), Богданович (11), Ньянг (10), Гобер (6 + 8 подборов), Инглс (0 + 7 передач) – старт; Кларксон (19), Уильямс-Госс (15), Морган (11 + 7 подборов), Хьюз (9), Фэйворс (8), Форрест (6), Азубуйке (6), Брэнтли (3), Они (3), Toolson (0).
    Финикс
    Букер (16 + 6 передач), Бриджес (14), Эйтон (11 + 14 подборов), Пэйн (8), К. Джонсон (2) – старт; Гэллоуэй (17), Мур (9), Картер (8 + 6 передач), Надер (7), Мотли (6), Смит (5), Джонс (2 + 7 подборов), Александер (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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