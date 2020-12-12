НБА. Предсезонные матчи. 25 очков Янниса не помогли «Милуоки» во встрече с «Далласом», «Голден Стэйт» обыграл «Денвер» и другие результаты

Сегодня в НБА прошли семь предсезонных матчей. Команды готовятся к регулярному чемпионату-20/21, который стартует 22 декабря.

25 очков Янниса Адетокумбо не помогли «Милуоки» в матче с «Далласом» (102:112). «Голден Стэйт» выиграл у «Денвера» (107:105).

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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