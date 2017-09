ЛеБрон Джеймс: «Я расстроен. Дональд Трамп снова попытался разделить нас»

Форвард «Кливленда» заявил, что президент США Дональд Трамп пытается разделить нацию, и призвал американцев сплотиться.

«По правде говоря, я немного расстроен. Потому что этот парень, которого мы поставили во главе нации, снова попытался разделить нас.

Нам, американцам, необходимо еще сильнее сплотиться. Это решающий момент. Учитывая свое положение, я был обязан озвучить это для всех вас», – сказал Джеймс в своем видео, опубликованном на The Uninterrupted.

Вчера Трамп написал, что «отменяет» приглашение в Белый дом в связи с тем, что Стефен Карри и другие игроки чемпионский команды «колеблются».

«It’s not about dividing. We as American people need to come together even stronger.” — @KingJames responds to @realDonaldTrump’s comments. pic.twitter.com/UHpzXpb42K