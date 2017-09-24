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    ЛеБрон Джеймс: «Я расстроен. Дональд Трамп снова попытался разделить нас»

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс Голден Стэйт НБА видео Стефен Карри Дональд Трамп

    Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс заявил, что президент США Дональд Трамп пытается разделить нацию, и призвал американцев сплотиться.

    «По правде говоря, я немного расстроен. Потому что этот парень, которого мы поставили во главе нации, снова попытался разделить нас.

    Нам, американцам, необходимо еще сильнее сплотиться. Это решающий момент. Учитывая свое положение, я был обязан озвучить это для всех вас», – сказал Джеймс в своем видео, опубликованном на The Uninterrupted.

    Вчера Трамп написал, что «отменяет» приглашение «Голден Стэйт» в Белый дом в связи с тем, что Стефен Карри и другие игроки чемпионский команды «колеблются».

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