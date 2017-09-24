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    Стефен Карри: «Заявление Дональда Трампа – это абсурд»

    Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Дональд Трамп

    Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри возмутился тем, что президент США Дональд Трамп публично отменил приглашение чемпионов НБА в Белый Дом, куда Карри и не собирался идти.

    «Если честно, это абсурд. Не знаю, почему он посчитал необходимым в своем заявлении выделить именно меня, а не кого-то другого. Не имею понятия, но такие действия недостойны лидера страны. Лидеры так не поступают», – цитирует Карри The Washington Post.

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