Стефен Карри: «Заявление Дональда Трампа – это абсурд»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри возмутился тем, что президент США Дональд Трамп публично отменил приглашение чемпионов НБА в Белый Дом, куда Карри и не собирался идти.

«Если честно, это абсурд. Не знаю, почему он посчитал необходимым в своем заявлении выделить именно меня, а не кого-то другого. Не имею понятия, но такие действия недостойны лидера страны. Лидеры так не поступают», – цитирует Карри The Washington Post.