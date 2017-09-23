ЛеБрон Джеймс: «Визит в Белый дом был честью до того, как там появился Трамп»

Звездный форвард «Кавальерс» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который решил не встречаться с «Уорриорз» в Белом доме.

Трамп написал, что «отменяет» приглашение в связи с тем, что Стефен Карри и другие игроки чемпионский команды «колеблются».

сразу сказал, что он не пойдет! Поэтому нет никакого приглашения. Посещение Белого дома было честью до того, как там появился ты!» – написал Джеймс в твиттере.

Дональд Трамп отменил приглашение «Уорриорз» в Белый дом