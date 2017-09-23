ЛеБрон Джеймс: «Визит в Белый дом был честью до того, как там появился Трамп»
Звездный форвард «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который решил не встречаться с «Уорриорз» в Белом доме.
Трамп написал, что «отменяет» приглашение в связи с тем, что Стефен Карри и другие игроки чемпионский команды «колеблются».
«Ты лжешь. Стефен Карри сразу сказал, что он не пойдет! Поэтому нет никакого приглашения. Посещение Белого дома было честью до того, как там появился ты!» – написал Джеймс в твиттере.
Дональд Трамп отменил приглашение «Уорриорз» в Белый дом
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