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    ЛеБрон Джеймс: «Визит в Белый дом был честью до того, как там появился Трамп»

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс Голден Стэйт НБА Стефен Карри политика Дональд Трамп

    Звездный форвард «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который решил не встречаться с «Уорриорз» в Белом доме.

    Трамп написал, что «отменяет» приглашение в связи с тем, что Стефен Карри и другие игроки чемпионский команды «колеблются».

    «Ты лжешь. Стефен Карри сразу сказал, что он не пойдет! Поэтому нет никакого приглашения. Посещение Белого дома было честью до того, как там появился ты!» – написал Джеймс в твиттере.

    Дональд Трамп отменил приглашение «Уорриорз» в Белый дом

     

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