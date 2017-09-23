«Уорриорз» о ситуации с Трампом: «Поедем в столицу славить равноправие и многообразие»

«Уорриорз» выступили с официальным заявлением в связи с отменой президентом США Дональдом Трампом традиционного визита чемпионов в Белый дом.

«Сегодняшним утром наша команда планировала использовать первую же возможность для коллективного обсуждения потенциального визита в Белый дом, но мы принимаем решение президента Трампа, который прояснил ситуацию, не пригласив нас.

Мы считаем, что нет ничего более американского, чем право наших граждан самим свободно высказываться по важным для них вопросам. Мы разочарованы тем, что у нас не было возможности в ходе этого процесса поделиться своими взглядами или вести открытый диалог по вопросам, оказывающим влияние на наши сообщества, вопросам, которые, как нам кажется, важны для обсуждения.

Мы решили, что вместо визита в Белый дом используем наш февральский визит в столицу, чтобы славить равноправие, многообразие и вовлечение всех людей в активную общественную жизнь – ценности, которые мы принимаем в своей организации», – говорится в заявлении .