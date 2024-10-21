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Тото Вольфф о спорном устройстве «Ред Булл»: «Простых обещаний в этой ситуации недостаточно, нельзя просто поверить команде на слово»

Вольфф назвал возмутительным устройство «Ред Булл» для изменения дорожного просвета.

Перед Гран-при США появилась информация о том, что одна из команд нарушала правила «закрытого парка» с помощью особого устройства – которое якобы позволяет незаметно изменяло дорожный просвет через регулирование положения пластины под днищем (T-tray), действия прямо из кокпита.

Чуть позже в «Ред Булл» заявили, что именно они являются авторами данного механизма. Однако в команде сразу же подчеркнули, что его невозможно применить, когда болид полностью собран. По ходу гоночного уик-энда в «Ред Булл» продемонстрировали представителям ФИА само устройство и доказательства того, что пользоваться им и менять высоту дорожного просвета можно только при разобранном болиде.

Исполнительный директор «Мерседеса» все равно считает, что ФИА должна предпринять определенные меры, чтобы убедиться, что «Ред Булл» не будет пользоваться данным устройством.

«Со моей точки зрения, из того, что я видел и слышал, я могу сказать, что это просто возмутительно.

Мне очень понравилось, когда они засунули внутрь болида ручку от швабры, чтобы доказать, что это единственный способ воспользоваться устройством и изменить уровень дорожного просвета.

Мне интересно, сколько времени им понадобилось, чтобы сделать эту штуку [которую Вольфф назвал ручкой от швабры] и засунуть внутрь болида. Я вообще не знал, что в «Формуле-1» в принципе используются подобные инструменты.

При всем при этом простых обещаний в данной ситуации недостаточно. Нельзя просто взять и на слово поверить команде, которая скажет что-то вроде: «Мы обещаем, что больше не будем этим пользоваться».

Зачем им вообще было нужно разрабатывать подобное устройство, которое при этом предусматривает переключение из одного положения в другое», – рассказал Вольфф.

«Ред Булл» показал ФИА принцип работы спорного устройства

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при США
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logoТото Вольфф
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