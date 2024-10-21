Тото Вольфф о спорном устройстве «Ред Булл»: «Простых обещаний в этой ситуации недостаточно, нельзя просто поверить команде на слово»

Вольфф назвал возмутительным устройство «Ред Булл» для изменения дорожного просвета.

Перед Гран-при США появилась информация о том, что одна из команд нарушала правила «закрытого парка» с помощью особого устройства – которое якобы позволяет незаметно изменяло дорожный просвет через регулирование положения пластины под днищем (T-tray), действия прямо из кокпита.

Чуть позже в «Ред Булл» заявили, что именно они являются авторами данного механизма. Однако в команде сразу же подчеркнули, что его невозможно применить, когда болид полностью собран. По ходу гоночного уик-энда в «Ред Булл» продемонстрировали представителям ФИА само устройство и доказательства того, что пользоваться им и менять высоту дорожного просвета можно только при разобранном болиде.

Исполнительный директор «Мерседеса » все равно считает, что ФИА должна предпринять определенные меры, чтобы убедиться, что «Ред Булл» не будет пользоваться данным устройством.

«Со моей точки зрения, из того, что я видел и слышал, я могу сказать, что это просто возмутительно.

Мне очень понравилось, когда они засунули внутрь болида ручку от швабры, чтобы доказать, что это единственный способ воспользоваться устройством и изменить уровень дорожного просвета.

Мне интересно, сколько времени им понадобилось, чтобы сделать эту штуку [которую Вольфф назвал ручкой от швабры] и засунуть внутрь болида. Я вообще не знал, что в «Формуле-1» в принципе используются подобные инструменты.

При всем при этом простых обещаний в данной ситуации недостаточно. Нельзя просто взять и на слово поверить команде, которая скажет что-то вроде: «Мы обещаем, что больше не будем этим пользоваться».

Зачем им вообще было нужно разрабатывать подобное устройство, которое при этом предусматривает переключение из одного положения в другое», – рассказал Вольфф .

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