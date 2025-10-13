В «Хаас» показали особую ливрею для домашнего Гран-при США

«Хаас» подготовил особую ливрею для гонки в Остине.

Команда «Хаас » на домашнем для себя Гран-при США будет использовать особую ливрею болида. Этап пройдет 17-19 октября на «Трассе Америк» в Остине.

В данный момент «Хаас» занимает 9-е место в Кубке конструкторов, набрав 46 очков.

В «Феррари» раскол: инженеры против шефа, Леклера и друг друга