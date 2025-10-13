Управляющий директор «Альпин»: «Вернуться в «Ф-1» – это как оказаться в старой школе. Все ощущается по-новому»

Новый директор «Альпин» поделился впечатлениями от возвращения в «Ф-1».

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен рассказал, каким ощущает возвращение в «Ф-1».

Нильсен ранее работал в нескольких командах, включая «Хонду», «Эрроуз» и «Торо Россо» (нынешний «Рейсинг Буллз»). Больше всего времени британец провел в «Бенеттоне » во времена трансформации команды в «Рено », а затем в «Лотус».

В 2017-м специалист занял должность спортивного директора «Ф-1», а в 2023-м перешел на тот же пост в ФИА.

«Это как вернуться в старую школу. Вы когда-нибудь делали это? Ты возвращаешься в школу, и все кажется знакомым, но чуть меньше, чем ты помнишь. Все ощущается немного по-новому.

Здорово вернуться. В «Альпин » хорошо меня встретили. Я встретил несколько хорошо знакомых лиц, много новых, что тоже хорошо.

Хотя последние восемь лет я оставался в этом спорте, я не был членом команды. Так что мне приходится значительно нагонять, чтобы понять, что изменилось в устройстве команды «Ф-1» за последние восемь лет – а поменялось многое.

В прошлый раз не существовало ничего похожего на лимит бюджета. Теперь такое есть. Мне это кажется удивительным, ведь я работал в другой сфере «Ф-1», когда все это обсуждалось. Для меня это новый опыт, приходится многому учиться», – сказал Нильсен.

