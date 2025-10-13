  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис о болиде Сенны 1991 года: «Звучит, выглядит и пилотируется лучше, чем сегодняшние»
1

Ландо Норрис о болиде Сенны 1991 года: «Звучит, выглядит и пилотируется лучше, чем сегодняшние»

Норрис сравнил машину Сенны с современным «Маклареном».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис и его напарник Оскар Пиастри опробовали болид 1991 года MP4/6 Айртона Сенны рядом с базой во время празднования Кубка конструкторов.

«Было круто. У нас не так много возможностей сесть за руль тех машин. Они очень отличаются от сегодняшних. Они звучат гораздо лучше, выглядят лучше, пилотируются лучше. Так что было весело, однако теперь мне придется тестировать болид двухлетней давности, а он не такой хороший.

Но было приятно устроить небольшое шоу. Звук невероятный. Больше чистых эмоций, когда управляешь машиной. Ощущения другие, ушам немного больно. Круто», – отреагировал британский гонщик.

Карлос Сайнс о быстрейших пилотах: «Леклер и Норрис на одном круге, Ферстаппен – в гонке»

Марио Андретти: «В «Макларене» отдают предпочтение Норрису, кажется – не знаю почему»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Alba Lleshi
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoАйртон Сенна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Эстебан Окон: «Директор школы говорил, что заниматься гонками бессмысленно и я ничего не добьюсь. Но я все-таки это сделал»
130 минут назад
В «Хаас» показали особую ливрею для домашнего Гран-при США
59 минут назадФото
Хэмилтон может установить антирекорд для пилотов «Феррари» – если не попадет на подиум Гран-при США
7сегодня, 12:12
Главный инженер «Ред Булл»: «Прогресс команды – это результат сочетания множества мелких изменений»
сегодня, 11:59
Управляющий директор «Альпин»: «Происходящее на трассе не отражает навыки и возможности команды»
сегодня, 11:33
Мика Хаккинен: «Пилот «Макларена» выиграет титул. У Норриса больше опыта, что очень важно, но меньше очков»
сегодня, 11:32
Управляющий директор «Альпин»: «Вернуться в «Ф-1» – это как оказаться в старой школе. Все ощущается по-новому»
сегодня, 11:12
Комментатор Ziggo Мол о контакте Пиастри и Норриса: «Оскару следовало держать рот на замке»
3сегодня, 11:08
Ральф Шумахер: «Пиастри мог бы перейти в «Ред Булл» в случае ухода Ферстаппена»
2сегодня, 10:37
MotoGP. Марк Маркес перенес операцию на лопатке
сегодня, 10:36
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03