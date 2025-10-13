Ландо Норрис о болиде Сенны 1991 года: «Звучит, выглядит и пилотируется лучше, чем сегодняшние»

Норрис сравнил машину Сенны с современным «Маклареном».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис и его напарник Оскар Пиастри опробовали болид 1991 года MP4/6 Айртона Сенны рядом с базой во время празднования Кубка конструкторов.

«Было круто. У нас не так много возможностей сесть за руль тех машин. Они очень отличаются от сегодняшних. Они звучат гораздо лучше, выглядят лучше, пилотируются лучше. Так что было весело, однако теперь мне придется тестировать болид двухлетней давности, а он не такой хороший.

Но было приятно устроить небольшое шоу. Звук невероятный. Больше чистых эмоций, когда управляешь машиной. Ощущения другие, ушам немного больно. Круто», – отреагировал британский гонщик.

Карлос Сайнс о быстрейших пилотах: «Леклер и Норрис на одном круге, Ферстаппен – в гонке»

Марио Андретти: «В «Макларене» отдают предпочтение Норрису, кажется – не знаю почему»