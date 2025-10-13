Главный инженер «Ред Булл»: «Прогресс команды – это результат сочетания множества мелких изменений»

В «Ред Булл» рассказали о подходе команды к улучшению болида.

Главный инженер «Ред Булл » Пол Монахэн рассказал о подходе, который команда использовала на Гран-при Сингапура .

«Пятница для нас – это день тестовых сессий, не так ли? Мы всегда узнаем что-то о работе болида. Вопрос в том, что мы можем узнать? Что можно извлечь? К какому выводу можно прийти? Как мы настроим машину?

Мы что-то выяснили, что-то обнаружили – и речь о сочетании новых аэродинамических элементов, новой поверхности кузова и еще некоторых компонентов.

В общем, это сочетание множества мелких изменений, а не какого-то одного конкретного. Мы немного улучшили темп – но не значительно. Если посмотреть на время каждого из 60 кругов, то прогресс может показаться небольшим. Но с учетом каждого поворота эти небольшие изменения начинают играть роль», – отметил Монахэн.

