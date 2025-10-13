Комментатор Ziggo Мол о контакте Пиастри и Норриса: «Оскару следовало держать рот на замке»

Нидерландский эксперт обрушился с критикой на Пиастри и «Макларен».

Олав Мол, комментирующий «Формулу-1» на Ziggo Sport, резко отозвался о поведении Оскара Пиастри на Гран-при Сингапура – лидер сезона жаловался команде после обгона с контактом со стороны напарника по «Макларену» Ландо Норриса .

Кроме того, журналист подверг критике коллектив из Уокинга в целом.

«Макларен» слишком часто оправдывается. Пиастри следовало держать рот на замке, раз стюарды сказали, что ничего не будут делать.

Титул в зачете конструкторов выигран, и теперь Норрис и Пиастри – оба – мыслят примерно так: «Ладно, теперь все внимание на меня». Проблемы «Макларена» многократно усилятся», – проанализировал ситуацию Мол.

