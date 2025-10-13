  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Управляющий директор «Альпин»: «Происходящее на трассе не отражает навыки и возможности команды»
0

Управляющий директор «Альпин»: «Происходящее на трассе не отражает навыки и возможности команды»

Нильсен объяснил, чем его должность в «Альпин» отличается от роли Бриаторе.

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен пояснил, что главным в команде остается исполнительный советник Флавио Бриаторе. Британец же контролирует все операции внутри коллектива.

«Флавио – лидер. Я управляю базой в Энстоуне и всем, что с ней связано. Так у нас все устроено, внутри команды мы вполне понимаем, кто за что отвечает. Так мы работаем.

Это отличная команда. Здесь работают талантливые сотрудники. То, что происходит на трассе, не отражает наши навыки и возможности. Наша задача – все изменить», – сказал Нильсен.

Управляющий директор «Альпин»: «Вернуться в «Ф-1» – это как оказаться в старой школе. Все ощущается по-новому»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
logoАльпин
Стив Нильсен
logoФлавио Бриаторе
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Мика Хаккинен: «Пилот «Макларена» выиграет титул. У Норриса больше опыта, что очень важно, но меньше очков»
13 минут назад
Управляющий директор «Альпин»: «Вернуться в «Ф-1» – это как оказаться в старой школе. Все ощущается по-новому»
33 минуты назад
Комментатор Ziggo Мол о контакте Пиастри и Норриса: «Оскару следовало держать рот на замке»
137 минут назад
Ральф Шумахер: «Пиастри мог бы перейти в «Ред Булл» в случае ухода Ферстаппена»
1сегодня, 10:37
MotoGP. Марк Маркес перенес операцию на лопатке
сегодня, 10:36
Жак Вильнев: «Если ты побеждал Шумахера, то знал, что сделал нечто великое – обыграл сильнейшего»
2сегодня, 10:10
Валттери Боттас: «Из нас с Пересом получится хорошая команда. Серхио классный»
1сегодня, 10:05
Мика Хаккинен: «Ферстаппен – пилот без напарников, потому что никто из них не может с ним сравняться. Это говорит о величии Макса»
8сегодня, 09:45
Фернандо Алонсо: «Думаю, пилоты с возрастом становятся только лучше»
2сегодня, 09:27
Жак Вильнев о чемпионе-2025: «Ферстаппен. Это будет лучший титул Макса»
26сегодня, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03