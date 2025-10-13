Управляющий директор «Альпин»: «Происходящее на трассе не отражает навыки и возможности команды»
Нильсен объяснил, чем его должность в «Альпин» отличается от роли Бриаторе.
Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен пояснил, что главным в команде остается исполнительный советник Флавио Бриаторе. Британец же контролирует все операции внутри коллектива.
«Флавио – лидер. Я управляю базой в Энстоуне и всем, что с ней связано. Так у нас все устроено, внутри команды мы вполне понимаем, кто за что отвечает. Так мы работаем.
Это отличная команда. Здесь работают талантливые сотрудники. То, что происходит на трассе, не отражает наши навыки и возможности. Наша задача – все изменить», – сказал Нильсен.
Управляющий директор «Альпин»: «Вернуться в «Ф-1» – это как оказаться в старой школе. Все ощущается по-новому»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости