Управляющий директор «Альпин»: «Происходящее на трассе не отражает навыки и возможности команды»

Нильсен объяснил, чем его должность в «Альпин» отличается от роли Бриаторе.

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен пояснил, что главным в команде остается исполнительный советник Флавио Бриаторе . Британец же контролирует все операции внутри коллектива.

«Флавио – лидер. Я управляю базой в Энстоуне и всем, что с ней связано. Так у нас все устроено, внутри команды мы вполне понимаем, кто за что отвечает. Так мы работаем.

Это отличная команда. Здесь работают талантливые сотрудники. То, что происходит на трассе, не отражает наши навыки и возможности. Наша задача – все изменить», – сказал Нильсен.

