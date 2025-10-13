Мика Хаккинен: «Пилот «Макларена» выиграет титул. У Норриса больше опыта, что очень важно, но меньше очков»
Хаккинен не согласился с прогнозом Вильнева на титул Ферстаппена.
Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен не согласился с обладателем титула 1997 года Жаком Вильневом, который считает, что лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен обгонит пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса.
«Конечно, я скажу, что «Макларен» [выиграет личный титул]. Команда, безусловно, будет отдавать приказы гонщикам, чтобы избежать неприятностей.
Оба пилота очень хорошие. У Ландо гораздо больше опыта, а это очень важно. Но меньше очков. Так что, не знаю, кто-то из них двух», – заявил финн.
Жак Вильнев о чемпионе-2025: «Ферстаппен. Это будет лучший титул Макса»
Берни Экклстоун считает, что Пиастри выиграет титул: «Оскар – лучший пилот после Ферстаппена»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости