Мика Хаккинен: «Пилот «Макларена» выиграет титул. У Норриса больше опыта, что очень важно, но меньше очков»

Хаккинен не согласился с прогнозом Вильнева на титул Ферстаппена.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен не согласился с обладателем титула 1997 года Жаком Вильневом , который считает, что лидер «Ред Булл » Макс Ферстаппен обгонит пилотов «Макларена » Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«Конечно, я скажу, что «Макларен» [выиграет личный титул]. Команда, безусловно, будет отдавать приказы гонщикам, чтобы избежать неприятностей.

Оба пилота очень хорошие. У Ландо гораздо больше опыта, а это очень важно. Но меньше очков. Так что, не знаю, кто-то из них двух», – заявил финн.

