Ральф Шумахер: «Пиастри мог бы перейти в «Ред Булл» в случае ухода Ферстаппена»

Ральф Шумахер назвал команды, в которые мог бы перейти Пиастри.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Ф-1» Ральф Шумахер высказался о слухах, согласно которым Оскар Пиастри рассматривает вариант с переходом в «Феррари» в 2027-м.

По словам немца, Скудерия не единственный возможный путь для карьеры австралийца.

«Уверен, Пиастри может пойти куда угодно. В данном случае, если Макс Ферстаппен уйдет, он мог бы отправиться в «Ред Булл». Теперь, когда там нет [Кристиана ] Хорнера, может сложиться хорошая дружба. Похоже, у [менеджера Пиастри] Марка Уэббера уже были переговоры с «Ред Булл ».

Но я убежден, что такой пилот сможет найти себе место где угодно. Нельзя забывать про «Астон Мартин», который, вероятно, ищет пилотов на 2027-й или после [из-за возможного ухода Фернандо Алонсо]», – сказал эксперт.

