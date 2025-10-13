Эстебан Окон: «Директор школы говорил, что заниматься гонками бессмысленно и я ничего не добьюсь. Но я все-таки это сделал»

Окон рассказал о трудном детстве.

Пилот «Хааса » Эстебан Окон поделился воспоминаниями о трудностях, с которыми сталкивался в детстве, занимаясь гонками несмотря на отсутствие значительных денежных средств.

«Я возвращался домой поздним вечером в воскресенье. И просыпался в понедельник утром прямо перед зданием школы. Так было делать проще всего после возвращения с гонок, ведь у нас не было своего места, где можно было бы остановиться.

В большинстве случаев мы останавливались у моего двоюродного брата, там же мы парковали свой дом на колесах. Но поскольку обычно было уже очень поздно, мы часто парковались прямо перед школой, экономя время, чтобы в понедельник я мог сразу пойти на занятия.

Друзей у меня было мало. Многие говорили мне: «Эй, цыган, что ты вообще тут делаешь?» Я всегда с уважением относился к кочевникам, ведь они и продали нам дом на колесах. А мой одноклассники надо мной смеялись, что, конечно, было непросто.

Я довольно часто пропускал уроки, потому что по пятницам нужно было участвовать в свободных заездах. Даже директор школы тогда говорил мне: «Ты должен прекратить этим заниматься. Честно, ты же ничего не добьешься. Гонки – это спорт для богачей. Заниматься этим бессмысленно».

Ну, сэр, спасибо что разрушили мои детские мечты, но я все-таки это сделал! А вообще все это довольно грустно – нельзя заявлять ребенку 10-11 лет, что его мечты никогда не сбудутся», – рассказал Окон.

