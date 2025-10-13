  • Спортс
  • Хэмилтон может установить антирекорд для пилотов «Феррари» – если не попадет на подиум Гран-при США
Хэмилтон может установить антирекорд для пилотов «Феррари» – если не попадет на подиум Гран-при США

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон близок к тому, чтобы войти в историю команды с антирекордом по количеству гонок без попаданий в топ-3.

По итогам Гран-при Сингапура Хэмилтон сравнялся с Дидье Пирони – оба гонщика после перехода в «Феррари» ни разу не попали в топ-3 за 18 проведенных Гран-при. Французу удалось прервать свою неудачную серию в 19-й гонке за «Феррари» – на Гран-при Сан-Марино 1982 года.

В составе «Феррари» Хэмилтон дважды попадал в первую тройку, однако оба раза это происходило не в основной гонке, а в спринте – Льюис выиграл спринт в Китае и финишировал третьим в Майами.

В «Феррари» раскол: инженеры против шефа, Леклера и друг друга

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoФеррари
Гран-при США
Дидье Пирони
