Болиды-2022 «Ред Булл», «Макларена» и «Астон Мартин», Квят в WEC, сочный контракт Норриса и другие события «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет дайджест важнейших событий в «Формуле-1» и других гоночных сериях за последнюю неделю.

1. «Ред Булл», «Макларен» и «Альфа Таури» показали болиды на сезон-2022. Компания Oracle стала титульным спонсором команды Ферстаппена, сделку оценили в 500 миллионов долларов.

2. «Астон Мартин» не только представил новую машину, но и провел съемочный день: AMR22 протестировали Феттель и Стролл в Сильверстоуне.

3. Квят перешел в гонки на выносливость (WEC) и будет выступать за российскую команду G-Drive Racing.

4. Норрис обновил контракт с «Маклареном». Ландо останется в Уокинге до 2025 года и заработает до 108 миллионов долларов.

5. «Формула-1» отказалась от церемонии с преклонением колена перед Гран-при.

6. Хорнер выиграл тур по базе «Мерседеса» на благотворительном аукционе и собрался привести с собой «человек 20».

7. «Феррари» представила форму гонщиков – она красно-черная. «Альпин» станет частично розовым благодаря приходу спонсора BWT, а «Мерседес» намекнул на четыре цвета ливреи.

8. Шварцман проведет минимум две практики за «Феррари» в 2022 году.

9. Верляйн принес «Порше» первую победу в «Формуле E», Лоттерер финишировал 2-м в Мехико, Вернь – 3-й

🔔 График презентаций болидов 2022 года

Главные цитаты

Марк Уэббер: «Мы все разочарованы концовкой сезона «Ф-1»: хотели честный бой, но у Хэмилтона были связаны руки»

Мартин Брандл: «Не нужно быть фанатом Хэмилтона, чтобы считать, что он должен был стать восьмикратным чемпионом»

Алекс Албон о болиде «Уильямса»-2022: «6 колес, детское кресло для Норриса, тройной диффузор»

Макс Ферстаппен: «Еще круг, и я не закончил бы Гран-при Абу-Даби из-за судороги – боль становилась все сильнее»

Ближайшие события

1. «Уильямс», «Феррари» и «Мерседес» покажут болиды совсем скоро.

2. Extreme E проведет первый этап сезона в Саудовской Аравии.

3. Первые тесты «Ф-1» – уже на следующей неделе в Барселоне (23-25 февраля).

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