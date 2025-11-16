Журналистка Фрайер сообщила, что Зак Браун пытался организовать выступление Валентино Росси за «Макларен» в «Инди-500»
Валентино Росси мог выступить за «Макларен» в «Инди-500», рассказала репортер AP.
Журналистка издания Associated Press Дженна Фрайер поделилась в соцсетях постом, в котором намекнула на то, что семикратный чемпион премьер-класса мотогонок Валентино Росси мог принять участие в составе «Макларена» в «Инди-500».
Однако итальянцу не удалось договориться с исполнительным директором «Макларена» Заком Брауном.
«Теперь, когда этого не произошло, тем самым значительным единоразовым выступлением в «Инди-500», к которому стремился Зак Браун, был…» – написала Фрайер, прикрепив гифку с Валентино.
На данный момент Росси выступает в гонках на выносливость за рулем «БМВ» в классе LMGT3.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Дженны Фрайер
