Журналистка Фрайер сообщила, что Зак Браун пытался организовать выступление Валентино Росси за «Макларен» в «Инди-500»

Валентино Росси мог выступить за «Макларен» в «Инди-500», рассказала репортер AP.

Журналистка издания Associated Press Дженна Фрайер поделилась в соцсетях постом, в котором намекнула на то, что семикратный чемпион премьер-класса мотогонок Валентино Росси мог принять участие в составе «Макларена » в «Инди-500».

Однако итальянцу не удалось договориться с исполнительным директором «Макларена» Заком Брауном.

«Теперь, когда этого не произошло, тем самым значительным единоразовым выступлением в «Инди-500», к которому стремился Зак Браун , был…» – написала Фрайер, прикрепив гифку с Валентино.

На данный момент Росси выступает в гонках на выносливость за рулем «БМВ » в классе LMGT3.

