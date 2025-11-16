Андреа Стелла о проблемах Пиастри: «Если вспомнить Норриса, то ему потребовалось время, чтобы адаптироваться к болиду»

Стелла отметил, что трудности Пиастри связаны с аномальными условиями.

Руководитель «Макларена » прокомментировал трудности, с которыми столкнулся Оскар Пиастри в США, Мексике и Бразилии.

После финиша на 5-м месте в Сан-Паулу австралиец отстал от выигравшего гонку напарника Ландо Норриса на 24 очка в личном зачете.

«Это устойчивая последовательность схожих условий довольно аномальна. Поведение шин и уровень сцепления в последних трех гонках были странными, а борьба в этом спорте настолько плотная, что разница в темпе может возникнуть из-за разницы всего в один процент.

Даже если говорить, что Оскар уже выступал в Бразилии , то это его третий уик-энд здесь – а каждый год условия немного отличаются.

Если мы вспомним Ландо, ему потребовалось время, чтобы адаптироваться к поведению MCL39 и понять, как работают передние шины, где предел сцепления и когда возникает избыточная поворачиваемость.

У Ландо на это ушло некоторое время. Пришлось много работать. И тогда отставал именно он. Здесь очень тонкая грань», – отметил Стелла .

