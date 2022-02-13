Верляйн принес «Порше» первую победу в «Формуле E», Лоттерер финишировал 2-м в Мехико, Вернь – 3-й

Гонщики «Порше» Паскаль Верляйн и Андре Лоттерер заняли первые два места по итогам гонки «Формулы E» в Мексике.
Третьим финишировал Жан-Эрик Вернь («Течита»), бывший пилот «Формулы-1» Антонио Джовинацци сошел. Победа Верляйна стала первой для немца и «Порше» в «Формуле E».
Формула E
Этап 3
Мехико, Мексика
12 февраля 2022 года
Гонка
Топ-10
1. Паскаль Верляйн («Порше») – 47:20.404
2. Андре Лоттерер («Порше») +0,302
3. Жан-Эрик Вернь («Течита») +9,051
4. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +9,975
5. Эдоардо Мортара («Вентури») +18,356
6. Ник де Врис («Мерседес») +19,020
7. Робин Фряйнс («Энвижн») +20,232
8. Лукас ди Грасси («Вентури») +22,525
9. Себастьян Буэми («Ниссан») +23,394
10. Макс Гюнтер («Ниссан») +26,497
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Эдоардо Мортара – 43 очка
2. Ник де Врис – 37
3. Паскаль Верляйн – 30
4. Андре Лоттерер – 30
5. Лукас ди Грасси – 30
Формула Е. Саудовская Аравия. Мортара выиграл вторую гонку сезона
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