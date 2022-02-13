Верляйн принес «Порше» первую победу в «Формуле E», Лоттерер финишировал 2-м в Мехико, Вернь – 3-й

Гонщики «Порше» Паскаль Верляйн и Андре Лоттерер заняли первые два места по итогам гонки «Формулы E» в Мексике.

Третьим финишировал Жан-Эрик Вернь («Течита»), бывший пилот «Формулы-1» Антонио Джовинацци сошел. Победа Верляйна стала первой для немца и «Порше» в .

Формула E

Этап 3

Мехико, Мексика

12 февраля 2022 года

Гонка

Топ-10

1. Паскаль Верляйн («Порше») – 47:20.404

2. Андре Лоттерер ( ) +0,302

3. («Течита») +9,051

4. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +9,975

5. Эдоардо Мортара («Вентури») +18,356

6. Ник де Врис ( ) +19,020

7. Робин Фряйнс («Энвижн») +20,232

8. Лукас ди Грасси («Вентури») +22,525

9. («Ниссан») +23,394

10. Макс Гюнтер («Ниссан») +26,497

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Эдоардо Мортара – 43 очка

2. Ник де Врис – 37

3. Паскаль Верляйн – 30

4. Андре Лоттерер – 30

5. Лукас ди Грасси – 30

Формула Е. Саудовская Аравия. Мортара выиграл вторую гонку сезона

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