«Астон Мартин» выпустил ролик с первой обкатки болида новой «Ф-1»

Теги Себастьян Феттель Сильверстоун Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

«Астон Мартин» поделился видео со съемочного дня AMR22.

«Прибавьте громкость и погрузитесь в визуальную и звуковую атмосферу новой эры «Ф-1», – сообщил «Астон Мартин» в соцсетях.

Британская команда – единственная, опробовавшая болид «Формулы-1» нового поколения на трассе. В Сильверстоуне с машиной «Астон Мартин» поработали Ланс Стролл и Себастьян Феттель.

Первый настоящий болид новой «Ф-1»: с огромными радиаторами, задранным носом и конструкцией под Феттеля

Первый болид новой «Ф-1» на трассе! Машина Феттеля стала живее и ярче, хоть и потеряла в элегантности

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные